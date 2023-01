Serie A Femminile, terzo risultato utile consecutivo per le rossonere: 0-3 contro la Sampdoria

MilanNews.it

Reduci da due vittorie consecutive in campionato e dal successo in Coppa Italia contro la Lazio, il Milan di Ganz si prepara a inaugurare il 14° turno di Serie A Femminile, con la gara in trasferta contro la Sampdoria di mister Cincotta, attualmente a quota 10 punti e penultima in classifica.

Bastano di fatto solo 5 minuti alle rossonere per trovare la rete del vantaggio: corner battuto da Mascarello, deviazione in area e conclusione da parte del nostro difensore Mesjasz che mette a segno così il suo terzo gol in Serie A con la maglia rossonera. Anche dopo la rete dello 0-1 il Milan continua a dimostrarsi in pieno controllo del match, approfittando in particolare di alcuni errori della Samp in fase di impostazione e attaccando in modo ordinato e deciso, come in occasione della conclusione di Thomas all’11’ terminata con un pallonetto alto sulla traversa. La squadra di Ganz continua a essere compatta a centrocampo, lucida in difesa e pericolosa in attacco, come al 29’ con la bella azione corale partita da un lancio di Mascarello, controllo e tiro di Vigilucci, deviazione e conclusione finale di potenza di Piemonte che termina comoda tra le braccia del portiere avversario. Al minuto 33, però, si presenta per il Milan una preziosa occasione in seguito al fallo in area su Valentina Bergamaschi e al rigore assegnato alle rossonere. Dal dischetto parte Kosovare Asllani che con calma e sangue freddo spiazza il portiere avversario e regala la rete del raddoppio alle compagne di squadra. Nella ripresa, il Milan continua la sua buona fase di gestione, nonostante la crescita e l'atteggiamento più propositivo delle blucerchiate. L’occasione più pericolosa per la squadra di Cincotta arriva di fatto al 77’ con una punizione dal limite dell’area forte e centrale terminata tra le braccia di Laura Giuliani. Nei minuti finali, il Milan può archiviare definitivamente il match con la terza rete della gara, siglata da capitan Bergamaschi. Anche in questa occasione l’azione vincente nasce da un lancio al bacio di Mascarello per la nostra numero 7 che controlla e conclude di destro sul primo palo.

La squadra di Ganz conquista così il terzo clean sheet e risultato utile consecutivo in campionato e raggiunge momentaneamente l’Inter e la Fiorentina entrambe a quota 25 punti. Per le rossonere si tratta di un momento cruciale e ricco di appuntamenti importanti: non solo il derby contro l’Inter il prossimo 28 Gennaio, ma anche la gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia del 25 Gennaio contro la viola di Panico.