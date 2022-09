Serie A Femminile, tris del Milan contro il Sassuolo e prima vittoria della stagione

MilanNews.it

Dopo un inizio in salita per le rossonere a quota 0 punti in classifica, la sfida contro il Sassuolo rappresenta davvero un test fondamentale non solo ai fini della classifica, ma anche a livello del morale.

Contro le neroverdi il Milan scende in campo con la giusta determinazione, tanto da sbloccare la gara poco dopo il fischio d’inizio, al 2’: cross di Linda Tucceri Cimini e centro di Vigilucci che regala di fatto il vantaggio alle compagne di squadra.Le rossonere si dimostrano in piena gestione della gara, andando vicino alla rete del raddoppio in diverse occasioni, come al 14’ con l’occasione per la squadra di Ganz su calcio di punizione da ottima posizione. Il tiro, respinto dalla difesa avversaria, si trasforma in un’altra occasione potenziale per Valentina Bergamaschi che va al tiro ma non trova nessuna deviazione, finendo fuori di poco. Qualche minuto dopo, al 19’ ci pensa, però, Christy Grimshaw a regalare alle compagne di squadra la rete del 2-0: grande azione della scozzese, che supera il portiere avversario e approfitta della porta incustodita per andare a segno nel giorno in cui festeggia anche le sue 50 presenze ufficiali con la maglia rossonera. In questa prima frazione di gioco il Milan si dimostra concentrato nello sfruttare al meglio ogni azione e preciso e cinico nel finalizzare, sfiorando al 32’ la rete del raddoppio con la conclusione di Asllani, salvata in extremis dal portiere avversario sulla linea della porta.

Nella ripresa il Milan prova a rientrare con la stessa grinta e concentrazione dei primi 45 minuti, complice anche la grande giocata di Dubcova al 46’ e la conclusione di Thomas che non trova la porta. Due minuti dopo, al 48’ è invece il Sassuolo a trovare il gol e ad accorciare le distanze con la conclusione di mancino dell’ex rossonera Jane che finisce alle spalle di Giuliani. Dopo una fase di gestione da parte del Sassuolo, è il Milan a non sfruttare al meglio un’azione pericolosa al 69’ con Thomas che si allunga la palla e perde così l’occasione. Al 71’ Laura Giuliani viene impegnata in una grande super parata sulla conclusione di Popadinova, negando di fatto la rete del pari alla squadra di Piovani. Alla fine, però, è Gosia Mesjasz a segnare il gol più pesante, la sua prima rete in rossonero e il terzo centro che regala la vittoria finale al Milan.

Le rossonere ritrovano così fiducia e certezze, portano a casa i primi tre punti della stagione e si preparano alla prossima gara in programma: la sfida contro il Parma Calcio, reduce dalla sconfitta contro la viola.