Serie A Women, ecco quando e dove si giocherà il derby di Milano
Il derby di Milano tra Milan e Inter valido per la nona giornata della Serie A Women si giocherà sabato 13 dicembre alle 15 al ‘Velodromo Attilio Pavesi’ di Fiorenzuola. Ecco il comunicato pubblicato dal sito della FIGC: "Si giocherà sabato 13 dicembre alle 15 il derby tra Milan e Inter. Ufficiale il programma della nona giornata della Serie A Women Athora, terzultima del girone di andata e ultima del 2025, con il match clou al ‘Velodromo Attilio Pavesi’ di Fiorenzuola che sarà trasmesso in diretta su RaiPlay. Ad aprire il weekend, sabato alle 12.30, Como Women-Fiorentina e Juventus-Napoli Women. Sempre sabato, ma alle 18, Ternana Women-Roma, con Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma che si giocheranno invece domenica 14 dicembre.
Serie A Women Athora – Il programma della 9a giornata
Sabato 13 dicembre
Ore 12.30: Genoa-Fiorentina (DAZN)
Ore 12.30: Juventus-Napoli Women (DAZN)
Ore 15: Milan-Inter (DAZN e RaiPlay)
Ore 18: Ternana Women-Roma (DAZN)
Domenica 14 dicembre
Ore 12.30: Genoa-Sassuolo (DAZN)
Ore 15: Lazio-Parma (DAZN)".
