TMW RADIO - Spina (Femminile): "Primo approccio alla Champions momento importante, sappiamo che la strada è in salita"

Elisabet Spina, direttore generale del Milan femminile, ha così parlato a TMW Radio, nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile: “Sono segnali importanti per tutto il calcio femminile italiano e poi sicuramente anche in ottica Champions League. Il risultato con l’Atletico ci permette di approcciarci al prossimo appuntamento, l’esordio assoluto in Europa, con maggiore autostima. Affronteremo squadre più esperte di noi, hanno già preso parte a questa competizione e hanno più storia di noi. Dovremo farci trovare pronte affrontandole con rispetto e sapendo che si tratterà di una strada in salita. Sarà un momento importante per tutti noi, giocatrici e dirigenti, questo primo approccio alla Champions, una competizione che in cui il club al maschile è storicamente di casa e questo fa pesare di più la maglia che indossiamo e aumenta il senso di responsabilità”.

Quanto è importante la presenza di Boquete?

“È un valore aggiunto, ha portato nella scorsa stagione e in questi mesi grande esperienza, professionalità. È un piacere che giocatrici più giovani possano confrontarsi con una calciatrice come lei che alza non solo il tasso tecnico, ma anche caratteriale e a livello d’esperienza”.

Siete soddisfatte del mercato?

Siamo soddisfatti, ci siamo dati degli obiettivi e li abbiamo raggiunti. Sarà- poi il campo a dirci se sono stati funzionali o meno. Sono arrivate calciatrici di valore assoluto e tante giovani di prospettiva e vedremo come armonizzeremo il tutto per ottenere i risultati”.

Da quest’anno il Milan avrà anche la Primavera

“È un tassello importante che mancava, abbiamo completato tutta la filiera del settore giovanile. È stata una scelta condivisa quella di non farla negli anni precedenti perché volevamo che le ragazze che avevano iniziato il percorso giovanile con noi arrivassero a questa squadra che sarà formata da giocatrici che sono cresciute nel nostro vivaio”.

Quanto è importante il rinnovo di Giacinti?

“Il rinnovo triennale rappresenta un valore aggiunto che speriamo la possa accompagnare al prossimo Mondiale. Ha sposato in pieno i valori del club e il progetto e ne siamo contente”.

Sarà un campionato più equilibrato quello che sta per partire?

“La Juventus resta la squadra da battere perché ha dimostrato di essere sempre un passo avanti alle altre, ma il livello generale si è alzato sia fra le big sia fra tutte le dodici squadre. Ogni partita sarà una battaglia e non ci saranno risultati scontati. Questo farà bene al movimento e metterà in evidenza la crescita generalizzata del campionato”.