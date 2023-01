Tre opzioni nel futuro di Lindsay Thomas: restare al Milan, tornare alla Roma o andare alla Juventus

Fonte: tuttomercatoweb.com

In questa finestra di mercato non ci saranno novità rilevanti per Lindsey Thomas, duttile attaccante in forza al Milan, ma per l'estate il discorso potrebbe cambiare radicalmente. La classe '95 infatti è in scadenza di contratto con le rosanero e, anche se non va esclusa la possibilità che rinnovi, potrebbe animare le trattative con due big che le avrebbero già messo gli occhi addosso. Secondo Soccerdonna la francese infatti sarebbe finita nel mirino di Roma, sua ex squadra, e Juventus pronte a darsi battaglia, e dar battaglia al Milan, per tesserarla fra sei mesi.

Attaccante versatile, che ama preferibilmente partire dalle corsie laterali per mettere in mostra le sue doti di velocista unite a un ottimo bagaglio tecnico, Thomas in questi tre anni e mezzo in Italia ha mostrato di poter essere un'attaccante letale con solo la seconda stagione alla Roma, 5 reti in 30 presenze, sottotono. Al Milan la francese sta trovando una grande continuità e dopo una prima stagione da 16 reti in 32 presenze, in questa è già a quota 5 in 14 gare. Numeri che hanno fatto riaccendere la fiamma in casa Roma dove però l'eventuale ritorno di Thomas è subordinato all'uscita di una punta.

La novità è invece la Juventus, squadra che nel ruolo ha anche una certa abbondanza, che avrebbe già acuto dei contatti con l'entourage della calciatrice e un canale diretto con il Milan. Nei giorni scorsi infatti si era parlato di un possibile scambio di esterne fra Agnese Bonfantini e Angelica Soffia rifiutato dalle rossonere poiché si consideravano coperte in attacco. Non è dato sapersi se il club bianconero abbia fatto già un tentativo per Thomas, che è però un tassello fondamentale della rosa di Ganz, o meno. Di certo in estate la Juve proverà un assalto per la francese, specialmente se il Milan non dovesse riuscire nei prossimi mesi a convincerla a sposare il progetto rossonero e legarsi a esso per i prossimi anni.