ufficiale Milan Femminile, Emma Koivisto firma fino al 2027

AC Milan è lieto di comunicare di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Emma Koivisto, a partire dal 1 luglio 2024.

L'esterno finlandese, nata a Helsinki nel 1994, gioca con l'FC Honka prima di lasciare casa e trasferirsi per le tre stagioni successive al Göteborg. Dopo l'esperienza nella vicina Svezia, vola in Inghilterra dove viene tesserata per il Brighton & Hove Albion prima e poi, nel 2022, per il Liverpool.

Laureata alla Florida State University, negli USA, Emma Koivisto è una pedina importante anche per la Nazionale finlandese con cui ha disputato l'Europeo 2022.

Emma, che vestirà la maglia numero 2, si unisce ora al Club rossonero con un contratto fino al 30 giugno 2027.