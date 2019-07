SONDAGGIO MN - Bennacer vicino al Milan: vi piace davanti alla difesa?

Il Milan è ad un passo dal suo terzo colpo per la stagione 2019-2020. Il centrocampista dell'Empoli, Ismael Bennacer, infatti, è molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan. Per il giorno del raduno, quindi, Giampaolo potrebbe avere a disposizione il nuovo giocatore da schierare davanti alla difesa. Vi piacerebbe come acquisto?

