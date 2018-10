Il Milan starebbe pensando al ritorno di Zlatan Ibrahimovic per 6 mesi da gennaio a giugno. Lo svedese non sarebbe soddisfatto della sua avventura in MLS e, perciò, starebbe valutando di tornare in Europa. E voi, rivorreste Ibra in rossonero?

