SONDAGGIO MN - Piatek è il sostituto giusto di Higuain? Entra e vota

Krzysztof Piatek sembra ormai prossimo a trasferirsi al Milan: l'accordo è stato trovato e verrà definito all'inizio della prossima settimana. Il polacco arriverà in rossonero per 35 milioni più bonus. La redazione di MilanNews.it chiede un'opinione ai propri lettori per carpire le sensazioni della piazza: scegliere il classe '95 è stata la scelta giusta per sostituire Higuain? E se sì, si tratta di un buon affare oppure il prezzo è troppo elevato?

