SONDAGGIO MN - Theo Hernandez al Milan: i lettori approvano l'acquisto

Il secondo acquisto estivo del Milan per la stagione 2019-2020 è stato Theo Hernandez, preso dal Real Madrid. La redazione di MilanNews.it ha chiesto ai suoi lettori un giudizio sul colpo di mercato dei rossoneri: il 68,35% ha promosso l'arrivo del laterale che quest'anno ha giocato in prestito alla Real Sociedad, mentre solo il 23,10% non è convinto del suo acquisto.

Ecco i risultati del sondaggio nel dettaglio:

- Theo Hernandez al Milan per 20 milioni: siete d'accordo?

Sì, è il giocatore che serve: 68,35% (7.005 voti)

No, costa troppo: 23,10% (3.243 voti)

VOTI TOTALI: 10.248