Abraham: "Una vittoria nel derby ci darà morale per le prossime sfide"

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da parte dell'attaccante inglese della Roma, Tammy Abraham, tornato in campo dopo quasi un anno dall'ultimo brutto infortunio. Le sue parole in vista anche della prossima sfida contro il Milan, giovedì sera a San Siro per i quarti di finale di Europa League.

"Quando sono tornato in campo e il pubblico ha cantato il mio nome ho sentito un’emozione inspiegabile. Emozionante, ma sono entrato per aiutare la squadra, questa vittoria ci darà molto morale ed entusiasmo in vista delle prossime partite, che saranno difficili e intense".