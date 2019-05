acmilan - Fiorentina-Milan, l'analisi tattica di Ganz: modulo e tattica

Dall'arrivo di Vincenzo Montella i viola hanno alternato il modulo 4-3-3 al modulo 3-5-2. Contro il Milan la Fiorentina potrebbe scendere in campo con il 4-3-3: Lafont in porta; in difesa Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; a centrocampo Dabo e Benassi nel ruolo di mezz'ali e Fernandes al posto dello squalificato Veretout; in attacco Mirallas, Muriel e Chiesa. È proprio la velocità degli esterni d'attacco una delle armi da temere della Fiorentina, secondo Maurizio Ganz