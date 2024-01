Ag. Lautaro: "Per ora non c'è accordo sul rinnovo. Parliamo con l'Inter"

Su Radio Sportiva è intervenuto Alejandro Camano il procuratore di Lautaro Martinez: tanti spunti, dal momento magico dell'attaccante argentino (“uno dei due migliori centravanti d'Europa”) alle trattative per il rinnovo di contratto, su cui “per ora non c'è ancora accordo”.

Camano per Lautaro è un periodo d'oro. E' capitano dell'Inter vice-campione d'Europa e al momento in lotta per vincere la serie A di cui è capocannoniere: è arrivato alla piena maturità, al momento di apice della sua carriera?

“Lautaro è importante nel calcio italiano ed europeo, oggi credo che con Haaland siano i migliori due centravanti d'Europa: lui e l'Inter sono migliorati tanto, è la seconda squadra d'Europa arrivata a un livello calcistico incredibile, siamo molto felici.

Si parla tanto di rinnovo di contratto, l'Inter da tempo fa sapere di essere molto fiduciosa: a che punto siamo per il prolungamento?

"Lautaro è a livelli altissimi, poi trovare un accordo non è facile ci sono tanti aspetti di cui discutere, oggi non c'è ancora un accordo reale, così stiamo tranquilli e parliamo con l'Inter con costanza. Ora l'importante è la squadra, il momento, e lui è felice. Lautaro è arrivato che era un ragazzo ed cresciuto tanto: oggi è un giocatore fatto, è il capitano, ha due anni e mezzo di contratto, c'è tanto tempo per parlare, però trattiamo. Oggi il focus è sul fare alla grande in serie A e in Champions”.

Spesso si sono messi in vetrina i partner d'attacco di Lautaro ma alla fine sta emergendo che il vero fattore è lui: è anche merito suo che esalta i suoi compagni di reparto? I tifosi lo vorrebbero a vita all'Inter...

“Nel calcio con il tempo emergono i protagonisti. Tanti centravanti hanno giocato con Lautaro, da Lukaku a Dzeko fino a Thuram, la verità è che è un generoso e chi gioca con lui diventa protagonista: lui è un vero capitano, lavora per la squadra. Quello che si nota è che umanamente è buono, umile, sta bene nella sua squadra e ha un progetto, poi se arriviamo a un accordo benissimo, altrimenti nel calcio tutti sono professionisti. Sono vicine le idee, per adesso non c'è un accordo e lavoriamo per questo”.

Simone Inzaghi il tecnico dell'Inter è il mister che più ha esaltato Lautaro...

“Oggi l'allenatore dell'Inter è un top del calcio europeo, Ancelotti è il numero uno allenando la squadra più importante ma Simone Inzaghi è un grande, sta dimostrando le sue capacità: l'Inter ha perso una finale di Champions League con una grande partita e una prestazione importantissima e oggi è in testa al campionato: è un gruppo forte, dobbiamo essere felici se arriveremo al termine della stagione al comando della serie A”.