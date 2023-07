Alle 23 il Barcellona sfida il Real Madrid: fra tre giorni i blaugrana contro il Milan

Alle 23, in diretta su Sky Sport, Barcellona e Real Madrid si sfideranno per un Clasico d'America. Le due big spagnole si sfideranno all'AT&T Stadium di Dallas. La squadra di Xavi è all'ultimo test prima dell'amichevole con il Milan che si giocherà il prossimo 1 agosto (ore 5 italiane del 2 agosto) a Las Vegas, in Nevada, all'Allegiant Stadium.