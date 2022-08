Allegri: "Allegri: "Domani tiro la monetina. Se esce un gatto gioca Gatti, se esce un cane gioca Rugani"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come sta Bonucci? Gioca Gatti? Sono queste alcune delle domande a cui Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria: "Sono molto contento di Gatti, di come sta lavorando. Domani gioca uno fra lui e Rugani e sono sereno chiunque giochi. Bonucci lunedì era affaticato col flessore e l'ho lasciato in campo, questa settimana è stato gestito ma avevo già deciso che domani non avrebbe giocato. Viene con noi ed è a disposizione".

Il carico di partite preoccupa per gli infortuni? Cosa fa pendere la bilancia su Gatti e non Rugani?

"Io non vedevo l'ora di iniziare a giocare, più partite ci sono e meglio è. Viviamo per la partita, non per allenarci. Crea adrenalina, suscita curiosità, per me ora inizia il bello perché è divertente. A me non piace allenarmi tutta la settimana, sì è bello ma poi bisogna giocare. Sento dire che il bello del calcio è dal lunedì al calcio, no per me è dal sabato alla domenica perché si gioca. Fra Gatti e Rugani la bilancia è pari, domani tiro la monetina. Se esce un gatto gioca Gatti... Se esce un cane gioca Rugani (ride ndr)".