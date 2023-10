Allenamento mattutino anche per la Juve: Allegri ritroverà i primi tre nazionali

Oggi, mercoledì 18 ottobre, allenamento in programma al mattino alla Continassa per la Juventus in vista della sfida di domenica contro il Milan. Il gruppo ritroverà i primi rientranti dalle Nazionali: Milik, Szczesny e Iling-Junior.