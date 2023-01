Fonte: uslecce.it

Il lavoro della squadra, in vista della gara di sabato con il Milan, è proseguito questa mattina all'Acaya Golf Resort & SPA. Assente Pongracic, hanno svolto lavoro personalizzato Dermaku e Ceesay. Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare.