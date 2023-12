Allenamento pomeridiano per il Sassuolo in vista della sfida al Milan

Oggi, giovedì 28 dicembre, allenamento pomeridiano presso il centro sportivo neroverde per il Sassuolo in vista della sfida contro il Milan.

Il report di ieri

La marcia d’avvicinamento al match di sabato pomeriggio ore 18 sul campo del Milan è proseguita ieri con una doppia seduta d’allenamento al Mapei Football Center. In mattinata i neroverdi hanno svolto riscaldamento, torello, esercitazioni tecnico-tattiche, giochi di posizione, partitella a campo ridotto e partite a tema. Nel pomeriggio messa in azione, lavoro di forza in palestra e trasformazione in campo.