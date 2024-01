Almeno un mese di stop per Buongiorno: oggi esami per capire se serve l'operazione

"Il suo infortunio non è cosa da poco, starà fuori un bel po’". Parlava così, con un bel po' di amarezza sul volto, il tecnico del Torino Ivan Juric dopo il successo del fine settimana contro il Cagliari in campionato. Il riferimento dell'allenatore croato era tutto per Alessandro Buongiorno. Il centrale granata all'Unipol Domus si è procurato una fastidiosa lussazione alla spalla che sarà meglio valutata nelle prossime ore.

Il Torino ha preso appuntamento con uno dei migliori specialisti d'Italia in merito, che dirà la sua sull'entità del problema: in questa sede insomma si capirà se basterà un mese circa di stop per far rientrare l'arto in sede o se sarà necessario un intervento chirurgico. In quel caso, lo stop del giocatore sarebbe decisamente più lungo.