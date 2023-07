Amichevole oggi per il Bologna, primo avversario del Milan in Serie A, contro il Palermo

Oggii la squadra del Bologna, primo avversario del Milan in Serie A, in mattinata lascerà Valles e la Val Pusteria per spostarsi a Rovereto dove alle 18 presso lo stadio Quercia di Rovereto (TN) sosterrà l’amichevole di conclusione ritiro con il Palermo.

I biglietti per assistere alla gara sono in vendita al costo di 11,36€ online qui. La partita sarà prodotta da BFC Tv e trasmessa in diretta esclusiva sulle pagine ufficiali Youtube e Facebook. Lo riporta il sito ufficiale del Bologna.