Anche il Verona, prossimo avversario in campionato, vince prima di affrontare il Milan

Marco Baroni ha dato un'altra conferma della bontà del suo lavoro in quel di Verona. Il tecnico gialloblù ha festeggiato la 100esima panchina di una squadra di Serie A togliendosi un bel sassolino dalla scarpa nella corsa salvezza: a Lecce l'Hellas ha raccolto il secondo successo consecutivo, sorpassando in classifica proprio i salentini, allenati fino alla passata stagione dallo stesso Baroni. Quest'ultimo, in mezzo a mille difficoltà e anche dopo una finestra di trasferimenti invernale che ha visto stravolgere la sua squadra, ha sempre predicato calma e oggi, con 8 punti raccolti nelle ultime 5 partite, occupa il 13° posto.

Lo scorso 2 febbraio, parlando in conferenza stampa subito dopo il movimentatissimo mercato di gennaio gialloblù, Baroni si è posto con toni distensivi e di chi crede di potercela fare con i mezzi a sua disposizione. Incalzato sul mercato, rispondeva: "Abbiamo cambiato molto ma lo sapevamo, non ho mai apprezzato gli allenatori che dicono di necessitare di tempo, il tempo lo dobbiamo ottimizzare e bruciare. In questo senso dai ragazzi arrivati una settimana fa ho avuto buone risposte".

Anche a chi glielo chiedeva fuori dai microfoni, il tecnico lanciava lo stesso messaggio: nessun problema, guardando alle motivazioni adesso siamo più forti. La vittoria di domenica scorsa nello scontro diretto con il Sassuolo di sicuro non rappresenta tipo di garanzia alcuna per la salvezza finale, ma ha raccontato molto bene le prospettive differenti tra le due società. Una che sulla carta doveva ambire ad altro e deve fare i conti con un tono generale tendente al basso, l'altra che - conscia dei suoi limiti e dei problemi che la circondano - rilancia coi mezzi che ha. Di certo Marco Baroni fino a qui non si è mai perso d'animo e non dà l'impressione di aver parlato di facciata: lui alla salvezza, con questa squadra tra le mani, ci crede davvero.