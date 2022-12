MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Come riportato dal sito ufficiale della Salernitana, dopo il rompete le righe per le festività natalizie, oggi la squadra granata riprenderà gli allenamenti al Centro Sportivo "Mary Rosy" per preparare la sfida al Milan del 4 gennaio alle 12:30.