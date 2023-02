Fonte: www.atalanta.it

Doppia seduta anche oggi per i nerazzurri al Centro Bortolotti di Zingonia, in vista della partita di domenica sera con il Milan per la 24ª giornata della Serie A TIM 2022-2023. Domani, venerdì 24 febbraio, la preparazione proseguirà con un allenamento pomeridiano a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia.