Atalanta, Ederson: "Leao è molto forte: se sta bene può fare tutto"

Il centrocampista brasiliano dell'Atalanta Ederson, ha parlato a L'Eco di Bergamo rispondendo ad alcune domande sulla prossima sfida contro il Milan: "Possiamo giocare una grande partita in una sfida che possiamo definire d'alta classifica. Tutti noi vorremmo giocare la Champions ma non è un'ossessione. Il Milan ha tanti buoni giocatori, ma Leao è molto forte: se sta bene può fare tutto però è meglio che stavolta non segni. Noi abbiamo fiducia e voglia di vincere. Giochiamo sempre per i tre punti".