Atalanta, Gasperini: "2019 straordinario. Vogliamo continuare così"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Milan ha fatto il suo personale bilancio del 2019 dei nerazzurri: "Rimane un anno straordinario, per tutte le prestazioni e i risultati, anche per gli apprezzamenti ricevuti. Non è stato un anno casuale, mi sembra che l'Atalanta possa ragionare anche nel 2020 su questa base, per essere competitiva anche nel nuovo anno. È un obiettivo, la squadra può programmare bene il suo futuro. È una società che è cresciuta molto, l'esperienza in campo internazionale ha fatto bene a tutti. In questo senso, con tutta l'umiltà, si può avere l'ambizione di continuare a giocare per certi obiettivi".