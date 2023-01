Atalanta, Gasperini: "Champions obiettivo massimo. Se ci sarà da fare la volata la faremo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gian Piero Gasperini, tecnico della Sampdoria, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport la situazione di classifica degli orobici: "Questo è un campionato strano, spezzato dalla sosta di metà novembre. Fino a quel momento si guardava poco la classifica, poi invece quando è ricominciato abbiamo visto che eravamo in una buona posizione iniziando a mettere un po' di garra in più nelle ultime partite. Adesso la squadra è più concentrata".

Sei uscito allo scoperto sull'obiettivo Champions?

"Come spesso succede sono state travisate le mie dichiarazioni. Mi è stato chiesto il risultato massimo per l'Atalanta e ho detto la Champions, di sicuro non lo scudetto. Se ne parla dall'inizio dell'anno ma non serve a niente. Dobbiamo giocare e pensare a crescere, è appena iniziato il ritorno. Negli scorsi anni eravamo molto più avanti, poi se ci sarà da fare la volata la faremo".