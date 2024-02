Atalanta, Gasperini e il caso Giroud-Holm: "Brutto cambiare opinione a convenienza"

Il rigore concesso all'Atalanta, intorno al quale si sono accese le polemiche nel post partita con il Milan, torna protagonista nella conferenza stampa di Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea ha presentato la gara di domani contro l'Inter, rispondendo anche a una domanda su quest'argomento. Va riconosciuto, con grande onestà intellettuale. "Sul regolamento mi sono già espresso abbastanza, a me non piace sempre. È fastidioso cambiare opinione a proprio vantaggio, non mi piacciono questi falli di mano, queste simulazioni grosse che ci sono, tutte queste cose da Var. Ne succedono a decine ormai da mesi. Domenica c'erano Irrati e Orsato, meglio di così, hanno valutato il regolamento è evidente".

L'Atalanta in classifica guarda più davanti o dietro?

"Guardiamo il nostro percorso, le nostre partite. È un campionato ancora tutto aperto, con tantissime partite, non so nemmeno quando si dovranno fare i calcoli o meno". I nerazzurri arrivano allo scontro con l'Inter con 46 punti in classifica: in caso di successo, la Dea di Gasperini supererebbe quindi il Bologna di Thiago Motta al quarto posto in Serie A, a parità di partite dato che domani saranno recuperate le ultime due gare rinviate per la Supercoppa italiana giocata a metà gennaio.