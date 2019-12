Atalanta, Gasperini: "Ilicic disponibile, il Milan rimane una grande del nostro campionato"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Milan: "Ilicic si è ripreso, ha fatto una buona settimana e sarà disponibile. La partita di domani sarà importante, il Milan rimane una grande del nostro campionato e una squadra di assoluto valore. Siamo in una fase in cui dobbiamo fare dei punti, visto che non ci sono altri impegni. Abbiamo attraversato un ottimo periodo, domenica a Bologna abbiamo perso una partita che non dovevamo perdere. Ormai è andata, dobbiamo cercare di recuperare quello che abbiamo perso".