Atalanta, Gosens: "Il Milan vale più della sua classifica. Ho letto dell'interesse dei rossoneri, ma non ci fu niente di concreto"

Robin Gosens, esterno dell'Atalanta, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del Milan, porssimo avversario in campionato dei bergamaschi: "Uno scontro diretto: il Milan vale più della sua classifica e non può perdere, se vuole la Champions. Le voci sull'interesse del Milan per me in estate? Ho letto qualcosa, ma non ci fu niente di concreto: poi, a Milan è andato Hernandez che sta segnando quanto me. Salvo proposte pazzesche, il mercato non mi interessa, perché sto bene a Bergamo, la mia seconda casa: l’unico mio sogno è giocare un giorno in Bundesliga".