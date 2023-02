Atalanta, il dubbio Ederson-Boga ne comporta uno anche per il modulo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo l'edizione di Tuttosport questa mattina, Gasperini sarebbe intenzionato a mandare in campo contro il Milan il tridente formato da Lookman, Hojlund e Boga. Rimane però ancora un dubbio perché il tecnico nerazzurro, per non sbilanciarsi troppo, potrebbe voler decidere di avanzare Koopmeiners dietro la doppia punta Hojlund e Lookman, inserendo Ederson in mezzo al campo con De Roon. In quest'ultimo caso sarebbe Boga a sedersi in panchina.