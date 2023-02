Atalanta, lesione per Zapata: non ci sarà contro il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per l'Atalanta di Giampiero Gasperini: nel corso dell'allenamento Duvan Zapata ha rimediato una lesione di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra, problema che lo terrà fuori per qualche settimana. L'Atalanta è impegnata contro il Milan a San Siro domenica prossima e, alla luce delle ultime notizie, il colombiano non potrà essere della sfida.