Atalanta, Lookman a DAZN: "Scudetto? Tutto è possibile..."

vedi letture

Lookman, mvp di Atalanta-Milan, ha parlato a DAZN nel post partita. Le sue dichiarazioni:

I tifosi vi chiedono di vincere lo scudetto. È possibile?

“Tutto è possibile, prendiamo partita dopo partita. C’è unione nel gruppo, prendiamo una partita alla volta. Cerco sempre di dare il massimo per la squadra. Oggi era una di quelle partite in cui non stavo andando alla grande, ma alla fine c’era ancora una zampata da dare”.