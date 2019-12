Atalanta, oggi allenamento differenziato per Zapata

Come riporta il sito ufficiale dell'Atalanta, squadra nerazzurra al lavoro questa mattina a Zingonia in vista del prossimo impegno di campionato con il Milan, in programma domenica alle 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo per la 17ª giornata di Serie A TIM. Mister Gasperini ha diretto una seduta sul campo principale del Centro Bortolotti. Allenamento differenziato per Zapata, rientrato ieri sera a Bergamo. Domani, sempre a Zingonia, è in programma una seduta di allenamento al mattino a porte chiuse.