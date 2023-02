Atalanta, Pasalic in dubbio per il Milan: sarà valutato nei prossimi giorni

MilanNews.it

L'Atalanta, prossima avversaria del Milan in campionato domenica sera, dovrà fare a meno di Demiral (squalificato), Zapata e Hateboer (infortunati). Un altro giocatore in dubbio però è un ex della sfida, Mario Pasalic. Anche ieri il croato si è allenato a parte e dopo aver saltato Lazio e Lecce, rischia di perdere anche la partita contro i rossoneri. I prossimi allenamenti saranno decisivi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.