Atalanta, Percassi a Mediaset: "Molto contenti di De Ketelaere, ha perfetto stile Atalanta"

vedi letture

Luca Percassi, dirigente della Sea, è stato intervistato da Mediaset nel pre partita di Milan-Atalanta di Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni:

Su De Ketelaere: “Siamo molto contenti di Charles, un ragazzo in perfetto stile Atalanta. Comportamento esemplare in campo e fuori dal campo. Sta tornando in fiducia, siamo contenti di quello che sta dimostrando. L’avevamo cercato ancora prima che arrivasse al Milan, siamo molto contenti che sia un giocatore dell’Atalanta”.