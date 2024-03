Atalanta, tegola Koopmeiners. L'Olanda: "Si è infortunato contro la Scozia"

Brutte notizie per i tifosi dell'Atalanta e della nazionale olandese, visto che si ferma ai box Teun Koopmeiners (26 anni), centrocampista goleador sia per la Dea che per la nazionale in maglia oranje, oggetto del desiderio della Juve per l'estate.

I canali della Federcalcio olandese hanno diffuso il seguente comunicato: "Teun Koopmeiners non si recherà a Francoforte con la squadra. Il centrocampista si è infortunato nella partita contro la Scozia e non sarà in grado di recuperare per la partita contro la Germania".