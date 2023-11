Attenti all'ex, la Gazzetta: "Bonaventura vuole lanciare la Fiorentina"

Milan, stai attento all'ex. Nella partita di questa sera tra Milan e Fiorentina, i rossoneri dovranno prestare grande attenzione anche all'ex di giornata, Giacomo Bonaventura. In rossonero il centrocampista si è lanciato e ha vissuto anni ottimi a livello individuale, lasciandosi dietro un grande ricordo. Oggi però sarà avversario ed è uno degli uomini più in forma della squadra di Italiano, convocato anche in Nazionale per due volte consecutive. La Gazzetta dello Sport ha titolato: "Eterno Jack. Diavolo, occhio all'ex. Bonaventura vuole lanciare la Fiorentina".

Bonaventura è alla terza stagione a Firenze e ogni anno sta facendo sempre meglio, nonostante i 34 anni della carta di identità avrebbero potuto far presagire altro. Nella sua prima stagione 4 reti e 8 assist, l'anno scorso ha centrato 5 gol e fornito 3 assist, nell'annata in corso è già arrivato a quota cinque gol e due assist. In più si è riguadagnato la Nazionale.