Betis, fischi in campionato. Ma nelle coppe...

Fischi per il Betis... in campionato. I biancoverdi, infatti, hanno ottenuto solo un punto nelle ultime quattro gare della Liga e ultimamente hanno trovato consolazione solo nelle coppe con il successo a San Siro - in quella che viene considerata la miglior prestazione della squadra in questa stagione - e a Santander in Copa del Rey. Avanti di due gol, il Betis, contro il Celta, è riuscito a farsi rimontare e superare, per poi riagguantare almeno il pareggio nel finale (3-3). Inevitabili i fischi del pubblico, che hanno contestato i ragazzi di Quique Setien. Insomma, l’umore nella parte biancoverde di Siviglia - osserva La Gazzetta dello Sport - non è dei migliori. Nelle coppe, però, la musica, perlomeno fin qui, è stata diversa.