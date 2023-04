Biglietti troppo cari per Napoli-Milan? De Laurentiis risponde ai tifosi azzurri

MilanNews.it

In merito alle polemiche dei tifosi del Napoli sul costo troppo alto dei biglietti per la sfida di Champions League contro il Milan, Aurelio De Laurentiis, presidente del club azzurro, ha dichiarato a tuttomercatoweb.com a margine del Forum sugli stadi organizzato al Coni: "Credo che il Milan, quando andremo su, incasserà oltre 10 milioni di euro. Noi forse arriveremo a 5. Il Milan i biglietti più alti li ha messi al massimo a 800, noi massimo a 340 per la Posillipo e a 500 per la tribuna autorità. Se lei compra una Mercedes, una Porsche o una Fiat a Napoli, la paga meno che a Milano? Se compra un quotidiano o un pacchetto di sigarette le paga di meno? Non credo.