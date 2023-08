Bologna, allenamento congiunto col Gubbio dopo il Cesena: il report

vedi letture

Dopo la vittoria sul Cesena, i rossoblù del Bologna, primi avversari del Milan in Serie A, hanno ripreso gli allenamenti al centro tecnico. Seduta di scarico per i titolari di ieri, partitella per tutti gli altri insieme ai ragazzi del Gubbio, formazione che milita nel campionato di Serie C. Differenziato per Musa Barrow.