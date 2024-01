Bologna, allenamento differenziato per Saelemaekers. Terapie per Ndoye

Il Bologna prosegue la sua preparazione in vista della trasferta di sabato sul campo del Milan. Oggi la squadra di Thiago Motta si è allenato al mattino e ha svolto una seduta atletica e lavoro tecnico-tattico agli ordini del tecnico rossoblù. Per quanto riguarda i singoli, Alexis Saelemaekers, ex della sfida di San Siro, ha svolto un allenamento differenziato, mentre Dan Ndoye ha svolto terapie. Lo riferisce il sito ufficiale del club emiliano.

Il belga sta recuperando da una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del gemello mediale destro, mentre l'attaccante svizzero è ancora alle prese con una lesione ai flessori della coscia destra rimediata nel match contro l'Atalanta dello scorso 23 dicembre.