Bologna, Arnautovic: "Faremo di tutto per farci trovare pronti per il Milan"

Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha parlato dopo la sfida contro l'Atalanta, persa per 1-0. Ecco le parole riportate dal sito ufficiale. “Siamo arrabbiati, meritavamo di più da questa partita. Ci è mancato il gol, un po’ di cattiveria sotto rete, anche da parte mia. Con i miei compagni nello spogliatoio mi sono preso la colpa per aver sprecato le occasioni che ho avuto. Chi sa di calcio sa che abbiamo giocato una buona partita sotto il profilo dell’impegno e della concentrazione. Non ci sono altri problemi, dobbiamo solo sbloccarci e segnare. Adesso chi non va in nazionale può ricaricare le batterie e lavorare sodo per due settimane. Poi ci sarà il Milan e faremo di tutto per farci trovare pronti”.