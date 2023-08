Bologna, Beukema: "Ho sentito il mio amico Reijnders, sarà speciale"

Il difensore del Bologna Sam Beukema, nel pre partita della sfida contro il Milan, ha parlato a DAZN. Queste le sue dichiarazioni:

Hai sentito il tuo amico Reijnders? “Ci siamo sentiti ieri, è stato divertente. Abbiamo parlato per mezz’ora un po’ di tutto, ovviamente anche della partita. Per entrambi sarà la prima partita in Serie A, sarà speciale per noi, ci conosciamo da quando abbiamo 12 anni. Sarà un momento davvero speciale per tutti e due e non vediamo l’ora di iniziare”.