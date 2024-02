Bologna, Beukema: "Il pari con il Milan ci ha ridato grande fiducia. Guardo spesso i rossoneri del mio amico Reijnders"

vedi letture

Sam Beukema, difensore del Bologna, ha rilasciato una lunga intervista al Quotidiano Sportivo, parlando del pareggio contro il Milan a San Siro: "Penso che, prima di una gara così, in uno stadio così, chiunque magari firmerebbe per il pari. Ma provo un po’ di frustrazione se guardo a come si è sviluppato il match: siamo partiti forte, abbiamo segnato con Joshua e stavamo per andare all’intervallo in vantaggio; i rossoneri sarebbero stati costretti a scoprirsi nella ripresa e, a quel punto, avremmo potuto vincere. Invece è arrivato il pari a fine primo tempo. Poi, nell’economia della gara, vanno considerati quei due rigori: il primo non c’era, il secondo, sì, è stato un mio errore. Alla fine, però, siamo felici di questo punto".

Le prossime tre gare casalinghe possono essere decisive?

"No, sarebbe sbagliato ragionare così. La gara di Milano ci ha ridato grande fiducia, perché abbiamo giocato davvero bene. Ma ora siamo focalizzati solo su sabato: dobbiamo essere super pronti per il Sassuolo, una sfida da vincere assolutamente, anche perché davanti ai nostri tifosi. Certo, abbiamo vissuto una piccola flessione, dopo tanti mesi straordinari: ma San Siro ci ha dato la consapevolezza per riprendere a correre".

Giroud deve averlo studiato benissimo: il francese non ha visto mai il pallone...

"Sì (ride, ndr), guardo spesso il Milan perché ci gioca il mio amico Tijjani Reijnders. Dopo la gara, sabato sera, ci siamo salutati: abbiamo parlato un po’ delle nostre situazioni, è sempre bello rivedere un amico".

Lo sa che i rossoneri cercano un difensore centrale?

"No, non lo so (ride, ndr). E non mi preoccupo di questo ora: gioco per il Bologna".