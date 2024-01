Bologna, contro il Milan sarà squalificato un difensore titolare

vedi letture

Il Bologna, grande rivelazione del campionato di Serie A, nella scorsa giornata di campionato (la ventesima) ha perso in casa del Cagliari per 2-1. I rossoblù sono scivolati al sesto posto. Sabato prossimo, dopo che il Bologna ha riposato in questo weekend perché la Fiorentina contro cui avrebbe dovuto giocare era impegnata in Supercoppa, la squadra di Thiago Motta sarà a San Siro per sfidare il Milan.

La squadra felsinea dovrà fare a meno di Stefan Posch, difensore e uno dei giocatori più rappresentativi della squadra. L'austriaco è stato ammonito nel corso della gara contro il Cagliari ed essendo diffidato non potrà sfidare i rossoneri a San Siro il prossimo 27 gennaio.