Bologna, doppia seduta di allenamento: il report odierno

La squadra del Bologna, primo avversario del Milan in Serie A, ha svolto oggi una doppia seduta di allenamento tecnico-tattico in preparazione all’amichevole col Monaco. Riccardo Orsolini ha svolto una seduta differenziata, così come Musa Barrow a causa dei postumi di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra accusato nei giorni scorsi.