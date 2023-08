Bologna, doppia sessione a Casteldebole: il report odierno

A due giorni dalla partita con il Cesena, la squadra del Bologna, primo avversario del Milan in Serie A, ha svolto lavoro tattico al mattino e una sessione video al pomeriggio. Allenamento differenziato per Jhon Lucumi e Musa Barrow, mentre Riccardo Orsolini ha svolto i test atletici propedeutici al rientro in gruppo.