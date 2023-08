Bologna, Fabbian subito convocato da Thiago Motta

L'ultimo acquisto del Bologna, primo avversario del Milan in campionato domani sera alle 20.45 al Dall'Ara, arriva dall'Inter e si chiama Giovanni Fabbian. Il nuovo centrocampista è stato ufficializzato da Thiago Motta in conferenza stampa nella giornata di ieri e, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, sarà già tra i convocati di domani per la sfida al Milan.