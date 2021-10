Bologna, il racconto dell'allenamento odierno: differenziato per Schouten

Il sito ufficiale del Bologna, prossimo avversario del Milan in campionato, riporta il racconta dell'allenamento odierno della squdara di Mihajlovic: "Dopo la trasferta di Udine sono ripresi oggi a Casteldebole gli allenamenti dei rossoblù in vista di Bologna-Milan di sabato sera: seduta di scarico in palestra per i titolari della Dacia Arena, lavoro atletico in campo e partitella per gli altri. Jerdy Schouten ha svolto un allenamento differenziato, terapie per Kevin Bonifazi".