Bologna in emergenza a San Siro, ma Motta annuncia un recupero

Sabato sera, in occasione della sfida di San Siro contro il Milan, il Bologna dovrà far fronte a diverse assenze importanti, fra infortunati e squalificati. Nel corso della conferenza stampa di oggi andata in scena a Casteldebole l'allenatore dei rossoblù Thiago Motta ha fatto un po' il punto sulla situazione annunciando' anche un importante recupero. Queste le sue dichiarazioni.

Questa sosta vi ha riportato Karlsson e Saelemaekers. Chi sta meglio dei due?

"Alexis perché viene da uno stop più breve, mentre Karlsson viene da un periodo di infortunio più lungo e sta anche a noi aiutarlo a ritrovare la migliore forma, però è disponibile e convocabile".

Vista la squalifica di Posch, è De Silvestri il sostituto per San Siro?

"La mancanza di Posch non inciderà nelle mie scelte. De Silvestri come Corazza stanno bene. Come sempre sceglieremo la squadra che pensiamo possa essere quella migliore per affrontare questa sfida. La loro fascia sinistra è molto forte, noi cercheremo di limitarli".